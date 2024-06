Ptujčan Kristjan Čeh evropski prvak!

V Rimu se je začel prvi vrhunec letošnje atletske sezone na prostem, za slovensko reprezentanco zelo uspešno. Glavni adut Slovenije, metalec diska s Ptuja Kristjan Čeh, je z metom dolgim 68,08 metra postal evropski prvak. Srebro je osvojil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (67,70 m), bron pa svetovni rekorder Mikolas Alekna iz Litve (67,48 m).

V predtekmovanjih oz. kvalifikacijah so bili uspešni tudi ostali slovenski reprezentanti, ki so nastopili prvi dan. Na začetku evropskega prvenstva pa ne gre vse po načrtih članom celjskega Kladivarja. Luka Janežič je zaradi težave s stegensko mišico odpovedal udeležbo v štafeti 4×400 metrov. Zaradi poškodbe tik pred kvalifikacijami ni nastopila niti troskokašica Eva Pepelnak. V večnem mestu bodo celjski klub tako zastopali Klara Lukan, Tina Šutej, Martina Ratej, Matic Ian Guček in Jan Vukovič. (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS