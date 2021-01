Najprimernejša zimska hrana za ptice so sončnična semena, semena konoplje, lanu, kaša, bučne pečke, proso, ajda, pšenica,…

V bližini okna obesimo tudi lojno pogačo, iz katere bodo ptice z veseljem zobale semena in otrobe.

Na hišice lahko obesimo krmilne košarice, v katere damo jedrca arašidov, lešnikov in orehov, ovsene kosmiče, ostanke sira in podobno. Nagnita jabolka iz shrambe nastavimo kosom.

1 od 3