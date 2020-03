Psihologinja Katja Hatunšek Lesjak: “Strah slabi naš imunski sistem”

Mag. Katja Hatunšek Lesjak. Psihologinja iz Zdravstvenega doma Slovenske Konjice svetuje, da ostanemo mirni in optimistični, saj strah slabi naš imunski sistem.

Mnoge ljudi je zaradi koronavirusa strah. Kakšno čustvo je strah?

Čustva so duševni procesi in stanja, ki se dogajajo znotraj nas. Razvijejo se v razmerah, ki so za nas pomembne. Tako smo v situaciji s koronavirusom razvili strah. Strah nas zaščiti, brani pred nevarnostjo. Ker smo zaznali, da je situacija nevarna, smo prestrašeni. Strah je razumljiv in normalen, dokler nam ne škodi do te mere, da razvijemo anksiozne motnje. Njihov glavni simptom je tesnoba.

In če pride do tesnobe, kako jo zajeziti?

Ko začutimo, da postajamo pretirano prestrašeni, čim prej ukrepajmo. Naredimo si »načrt zase«, počnimo stvari, ki nas pomirjajo in veselijo – pobrskajmo po lepih spominih, preuredimo stanovanje, poslušajmo prijetno glasbo, uživajmo ob branju dobre knjige, se veliko gibajmo na svežem zraku in opazujmo naravo. Če vas begajo slabe misli, zapišite jih in odložite v predal, tako bodo izgubljale svojo moč nad vami. Zapišite čim več pozitivnih misli, morda kaj lepega ste čez dan doživeli, za kaj ste hvaležni – pri tem ne pozabite biti malenkostni, ker vsako drobno dejanje, bežen dogodek, šteje. Sprostite se po svoje, kot vi to znate. Naredite kakšno raztezno vajo ob spremljavi globokega dihanja. V splošnem svetujem, da opazujete svet – mati narava nam ni dala zastonj dvoje oči in ušes.

Pogosto slišimo, da strah slabi imunski sistem in tako povečuje možnost, da zbolimo.

To še kako drži. Strah spada pod neprijetna čustva in ta v nas izzovejo različne telesne reakcije – telo se zakrči, dihanje postane plitko, srčni utrip se poviša. V nas se izzove stresni odziv, ki pa vsekakor ni dober prijatelj našega imunskega sistema. Stres vpliva na celotno človeško telo. Prisostvuje raznim boleznim in obolenjem.

Dneve večina ljudi preživlja doma, na voljo je več prostega časa. Kako ta čas optimalno izkoristiti?

Toliko časa kot imamo sedaj, ga verjetno današnja družba še ni imela. Zdi se, da čas teče bolj počasi, nikamor se nam ne mudi. Vabim vas, da ustvarjate večne, predvsem pa lepe spomine. Naredite »načrt zase« in rastite. Čim manj se ukvarjajte s številkami naraščanja epidemije, ne berite vseh člankov, ki vas spravljajo v nepotreben stres, posvetite se sebi, pojdite na svež zrak, naredite nekaj dobrega zase, za svoje najbližje in situacija bo minila na bolj prijeten in prijazen način.

