Pšenična trava pomaga pri razstrupljanju

Pšenično travo je povsem preprosto vzgojiti doma na okenski polici. Spomnimo se samo na božično žito. Polna je klorofila in je zelo hranljiva. Iz nje se lahko iztisne zdravilen sok, ki je poln antioksidantov, klorofila in vitaminov. Uporaben je predvsem pri pripravi razstrupljevalnih smootijev.

Pred setvijo, seme čez noč namočite v vodi. Pripravite setveni pladenj ali nizko posodo, kjer naredite drenažne luknjice ter nasujete za okoli dva prsta zemlje. Predhodno namočena semena sperite pod vodo ter jih enakomerno, ne pregosto razporedite po zemlji. Dobro zalijte in površino prekrijte s pladnjem. Postavite v prostor s temperaturo okoli 22 stopinj. Semena odkrijete po treh dneh ter pladenj prestavite na svetlo mesto. Ko žito zraste do desetih centimetrov, ga lahko porežete in trava je pripravljena za iztiskanje soka. Priporočljivo je, da jo zmešate z zelenjavo in sadjem, saj tako zakrijete njen precej intenziven okus. Lahko jo uporabite narezano v smootijih, ali pa jo v zelo majhnih količinah dodate v različne solate. Sok pšenične trave se uživa samo svež, zato ga uporabite čim prej po sočenju. Do sedem dni pa je porezana pšenična trava uporabna, če jo hranite v hladilniku.

1 od 3