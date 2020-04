Prvomajskih budnic ne bo utišal niti koronavirus: marsikje na Štajerskem jutri drugačna budnica

Prvomajski prazniki v času epidemije bodo drugačni, a ne brez tradicionalnih budnic.

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa na Štajerskem plapolajo le redki mlaji, zvečer kresovi ne bodo zagoreli tako množično kot običajno. Prvomajsko vzdušje pa bodo skušali priklicati godbeniki. V času epidemije pripravljajo drugačne prvomajske budnice.

Naznanjajo praznik dela

Prvega maja se Štajerci že desetletja prebujamo ob zvokih godb na pihala. Godbeniki se tradicionalno na ta dan zberejo že v zgodnjih jutranjih urah, skoraj sredi noči, včasih tudi v dežju, mrazu in vetru, da že navsezgodaj naznanijo praznik dela.

Včasih so godbeniki peš odšli od točke do točke, danes pa se peljejo in s svojim igranjem prebujajo tudi prebivalce bolj oddaljenih zaselkov. Obvezno so v njihovem prvomajskem repertoarju koračnice, seveda pa ne gre niti brez Avsenikove Golice in drugih.

Navadno domačini godbenike po igranju pogostijo in se jim tako zahvalijo za to posebno praznično prebujanje in prvomajsko vzdušje.

Na Radiu Rogla bodo prvega maja točno ob 6.05 pripravili posebno radijsko prvomajsko budnico.



Kako nas bodo zbudili?

Letos bo ta običaj zaradi epidemije drugačen, a nič manj prazničen. Po Štajerski bodo kljub veljavnim ukrepom budnice naznanile praznik dela, le da godbeniki ne bodo igrali po posameznih krajih.

Marsikje so se znašli drugače. Med drugim tudi na Konjiškem, Zreškem in Oplotniškem, od koder sporočajo, da bodo prvomajske budnice predvajali gasilci, preko zvočnikov na gasilskih vozilih. Podobno bo tudi v drugih štajerskih krajih.

Nekateri godbeniki, tudi konjiški, pa obljubljajo še prvomajsko presenečenje. (N. K.)