Prvomajske budnice na Štajerskem letos drugačne, a nič manj praznične

Praznik dela so ponekod že navsezgodaj naznanile prvomajske budnice godb na pihala. Te so letos zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa drugačne.

Člani godb na pihala nas to jutro ne prebujajo s tradicionalnim igranjem po posameznih krajih, temveč so se marsikje znašli drugače. V številnih krajih so prvomajske budnice predvajali lokalni gasilci, in to kar iz zvočnikov na gasilskih vozilih.

Radijska budnica in Tu smo doma

Štajersko so zjutraj s posebno radijsko budnico prebudili tudi na Radiu Rogla. Radijski budnici so se pridružili tudi glasbeniki in ob zvokih radia zaigrali kar od doma, drugi pa so budnice posneli. Vidite in slišite jih lahko na Facebook zidu Radia Rogla TUKAJ.

Prvič so na Radiu Rogla zavrteli tudi štajersko himno v izvedbi godbe. Za posnetek so v karanteni – pod vodstvom glasbenika Martina Juharta iz Oplotnice, poskrbeli združeni štajerski glasbeniki. Skupaj so izvedli pesem Tineta Lesjaka Tu smo doma. Takole je trenutek ujela poslušalka: POGLEJ.

Avtorja priredbe: Luka Krof in Martin Juhart

Trobente: Nejc Tratnjek, Luka Krof

Klarineti: Jan Junger

Pozavne: Tomaž Boškin

Bobni: Tomaž Rebernak

Harmonika, kitara in tuba: Martin Juhart.

Budnica iz karantene

Nekateri godbeniki pa so, podobno kot v teh dneh številni glasbeniki, posneli budnico kar iz karantene. Tudi člani konjiške godbe na pihala so prvomajsko budnico posneli iz varnih zavetij svojih domov.

Konjiški godbeniki so svoj prvomajski video poimenovali (p)Ozdravljena Slovenija!.

“Godbenice in godbeniki smo v karanteni doma posneli vsak svoj instrument, zvoke in posamezne posnetke pa potem združili v video iz karantene. Poimenovali smo ga (p)Ozdravljena Slovenija!, saj si želimo čimprejšnjega konca epidemije, obenem pa želimo poslušalce z glasbo bučno pozdraviti ob prazniku dela. Naslov izvorne skladbe je seveda med godbeniki dobro poznana Pozdravljena Slovenija. Priprava tega videa nas je povezala na poseben način in veseli smo, da smo našli pot, kako vendarle lahko zaigramo skupaj in obenem ostajamo narazen,” so ob tem za naše medije sporočili godbeniki.

Video si lahko ogledate tudi TUKAJ.

(Nina Krobat)