Prvomajske budnice na Konjiškem in Zreškem

Tudi na Konjiškem in Zreškem so danes številne prvomajske budnice. Že od zgodnjega jutra po različnih lokacijah na Konjiškem občane razveseljuje konjiška godba na pihala. Za prvomajske budnice na Zreškem vse dopoldne skrbijo člani Društva godbenikov Zreče. Konjiški in zreški godbeniki se bodo tradicionalno srečali pri Ulipiju, kjer bodo zaigrali na mejah občin, ki pa nikakor niso meje glasbe.

Oglejte si pestro fotogalerijo, ki jo še dopolnjujemo.

Pošljite nam svoje fotografije. Prilepite jih lahko kar v komentar na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi kratek video posnetek.