V Celjskem mladinskem centru so obiskovalci s skupino Pantaloons žurali na prvem letošnjem koncertu. Pantaloons je eden tistih bendov, ki še tako ravnodušno občinstvo vedno spravijo na noge in poskrbijo za odlično zabavo. Skupino sestavljajo Luka Belič (saksofon), Aljaž Markežič (suzafon, klaviature, ewi) in David Nik Lipovac (bobni). Za groovy ritme pred in po koncertu pa je poskrbel HejTadej! Foto: MCC.