Prva točka nogometašem Celja, do remija tudi Mariborčani

Nogometaši Celja so si priigrali prvo točko v novi sezoni 1. slovenske lige. To jim je po porazu v uvodnem krogu uspelo na prvi domači tekmi, ko so v petek gostili Gorico – izid je bil 2:2. “Na koncu neodločen rezultat, čeprav nam je bolje kazalo. Prvi polčas smo zelo dobro odigrali, dvakrat zadeli in si pripravili še vrsto priložnosti. Imeli smo priložnosti še za povišanje prednosti, potem pa naredili morda dve napaki v agresiji in nasprotnik je dvakrat zadel. To je nogomet. Mi igramo na način, ki od fantov zahteva veliko energije, bilo je tudi nekaj težav s poškodbami in z menjavami, ki niso bile načrtovane,” je po tekmi za spletno stran kluba NK Celje dejal trener Celjanov Dušan Kosič.

Prvo domačo tekmo so odigrali tudi Mariborčani, ki so se danes v Ljudskem vrtu z Muro razšli z neodločenim rezultatom 0:0. Po dveh odigranih krogih sta s popolnim izplenom (6 točk) le še dve ekipi – Domžale in Aluminij.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal