Prva okužba v vrtcu Loče: v karanteni en oddelek otrok in vzgojiteljici

Prvo okužbo so potrdili v vrtcu v Ločah. S koronavirusom je okužen eden od otrok.

Okužbo pri enem od otrok, ki obiskuje vrtec v Ločah, so odkrili včeraj. Enemu oddelku oziroma 19 otrokom in dvema strokovnima delavkama so odredili 10-dnevno karanteno. Prostore vrtca so včeraj popoldne razkužili, danes pa že normalno obratuje.

Naslednji teden nazaj v vrtec?

Starše so o odrejeni karanteni obvestili včeraj, izteče pa se že to nedeljo. Kot so jim pojasnili, so za začetek karantene pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje določili glede na zadnji stik otroka z vrtcem, ki je bil minuli petek.

Petim otrokom iz tega oddelka, ki prejšnji teden niso bili v stiku z okuženim otrokom, karantene niso odredili, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice Tomaž Popović pa staršem svetuje, da otroke vseeno, če lahko, nekaj dni obdržijo doma.

Dodaja, da so NIJZ predali vse podatke o stikih med otroki oziroma vzgojitelji in za zdaj so v tej ustanovi določili, da širša karantena ni potrebna.

Če v času izolacije pri otrocih in zapsolenih ne bo zaznanih znakov koronavirusa, lahko torej naslednji teden nazaj v vrtec.

Upoštevajmo ukrepe

Ravnatelj ob tem poudarja, da tesno sodelujejo s pristojnimi službami in sledijo njihovim navodilom. “To ni stvar vrtca, da bi mi sami določali, kdo mora v karanteno in kdo ne, mi izvršujemo ukrepe, ki jih narekuje NIJZ,” poudarja Popović in dodaja, da za zdaj dodatnih testiranj niso odredili.

Ravnatelj starše ob tem poziva, da so v tem času bolj pozorni in dosledno upoštevajo veljavne ukrepe. “V vrtcih naj starši nosijo maske, saj so pomembne za preprečevanje širitve koronavirusa. Naj si razkužujejo roke in opazujeje tako sebe kot otroke. Če zaznajo, da imajo otroci znake, kot so vročina, glavobol in slabo počutje, naj otroci ostanejo doma in v vrtec pridejo res zdravi.”

(N. K.)

