Prva liga Telemach: kralj strelcev Konjičan Žan Vipotnik!

Nogometaši Maribora v pravkar končani sezoni niso osvojili lovorike. V Prvi ligi Telemach so končali na tretjem mestu, Pokalu Pivovarne Union so izgubili v finalu.

Kljub vsemu pa se lahko pohvalijo, da so v svojih vrstah imeli najboljšega strelca sezone – z 20 zadetki je to postal Konjičan Žan Vipotnik. Spomnimo: po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je Vipotnik tudi najboljši igralec državnega prvenstva. (Jure Mernik)

Lestvica strelcev:

1. Žan Vipotnik (Maribor) 20

2. Mirlind Daku (Mura) 19

3. Aljoša Matko (Celje) 14

4. Franko Kovačević (Domžale) 12

4. Andrej Kotnik (Koper) 12

4. Martin Kramarič (Bravo) 12

4. Mario Kvesić (Olimpija Ljubljana) 12

8. Ester Sokler (Kalcer Radomlje) 10

9. Svit Sešlar (Olimpija Ljubljana) 9

9. Osagie Bright Edomwonyi (Koper) 9

9. Charles Chukwubuikem Ikwuemesi (Celje) 9

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

