PROTI kurji farmi, ZA lovski dom v Konjiški vasi

Konjiški občinski svetnik Jernej Štromajer je s prvopodpisanim Azizom Bradaričem danes, simbolično pet pred dvanajsto, predstavil zahtevo za razveljavitev Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi. Kot poudarja Štromajer so PROTI kurji farmi in ZA lovski dom. Zahtevo je podpisalo več kot s statutom občine zahtevanih 600 volivk in volivcev iz konjiške občine (več kot zahtevanih 5 odstotkov vseh volilnih upravičencev). Štromajer in Bradarič sta prepričana, da je sklep, ki so ga sprejeli na zadnji seji občinskega sveta, škodljiv. Šel naj bi proti javnemu interesu in bil namenjen izključno zasebnim kapitalskim interesom določenih vplivnih posameznikov. Zbrane podpise sta vložila v sprejemno pisarno Občine.

Več naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE.