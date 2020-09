Projekt Vizija Pohorje 2030 prinaša novosti tudi na Roglo

Na Rogli bodo nadgradili interpretacijski center. Občina Zreče je namreč ena od sodelujočih partneric v projektu Vizija Pohorje 2030, ki spodbuja trajnostni razvoj in je financiran z evropskim denarjem.

Z vidika ohranjanja narave predstavlja Pohorje posebnost, ki jo želijo pristojne institucije ohraniti, zaščititi in omogočiti trajnostni razvoj. V sklopu projekta Vizija Pohorje 2030 se tako med drugim obeta nadgradnja interpretacijskega centra na Rogli in skrb za tamkajšnje živalske vrste, gozdove, vode in travišča.

Po besedah državne sekretarke Monike Kirbiš Rojs iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je celoten projekt finančno težak več kot 2 milijona evrov, od tega je za nadgradnjo interpretacijskega centra na Rogli v naslednjih letih zagotovljenih okoli 170 tisoč evrov. Predvidena je še postavitev ograj za ločevanje košene in pašne površine; zamenjava poškodovanih informacijskih tabel na Lovrenškem barju ter prenova poti na Lovrenških jezerih. Z lesenimi totemi bodo označili mirne cone ter pripravili interaktivne predstavitve dvoživk – velikega pupka in hribskega urha.

