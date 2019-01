Projekt Tuševa zvezdica že peto leto

1 od 3

Tuš v sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije že 5. leto organizira kulinarični projekt Tuševa zvezdica. Prvo predtekmovanje, ki je potekalo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje sta si mesto v finalnem tekmovanju zagotovili ekipi Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Ljubljane in Novega mesta. Kot je pojasnila vodja korporativnega komuniciranja v Tušu, Anja Marjetič, tekmovanje temelji na pripravi regijske jedi in pripadajoče zgodbe, ki je povezana z nastankom jedi, lokalnimi značilnostmi, zgodovino in kulturno dediščino.

Drugo predtekmovanje bo 6. februarja v Mariboru, tretje pa 13. marca v Ljubljani. V finalu, ki bo potekalo v mesecu aprilu, bo ob koncu Tuševa zvezdica postala ena od dveh najboljših ekip, ki se bosta pomerili v pripravi in predstavitvi regijsko obarvane restavracijske sladice.