Projekt Energy@School med finalisti za nagrado Regiostars 2020

Lani poleti se je na celjskih osnovnih šolah zaključil transnacionalni projekt Energy@School: optimizacija rabe energije in spremembe vedenja v šolah Srednje Evrope. Zdaj se je projekt, v katerem je poleg ustanov iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Poljske, sodelovala tudi Mestna občina Celje, uvrstil med finaliste za nagrado Evropske komisije (Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko) Regiostars 2020.

Na spletni strani https://regiostarsawards.eu/ lahko kdorkoli podpre projekt Energy@School in tako pripomore k dobri uvrstitvi in promociji projekta, v katerem je sodelovalo tudi sedem celjskih osnovnih šol.

V šolah so v sklopu tega projekta namestili pametne merilnike in z aplikacijo spremljali porabo, pri čemer so energetski skrbniki (učenci, dijaki in šolski delavci) aktivno sodelovali. Zamenjali so tudi nekaj oken.

Spremljajo in izboljšujejo rabo energije

Cilj vseh aktivnosti je bil oblikovati sistem za upravljanje z energijo za javne šole, s katerim lahko spremljajo in izboljšajo rabo energije. Investicija v infrastrukturo in merilno opremo je bila 67 tisoč evrov. Celotna vrednost projekta, ki ga je izvedla Mestna občina Celje kot projektni partner, pa 175 tisoč evrov. Pri izvajanju projekta po šolah je MOC tesno sodelovala z Zavodom Kssena iz Velenja, ki je bil drugi slovenski projektni partner.

V projektu so sodelovale še ustanove iz Gradca, Celovca, Karlovca, Szolnoka, Újszilvása (Madžarska), Bologne, regije Emilije – Romanje, Bydgoszcza (Poljska) in Stuttgarta. (UC)