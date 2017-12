Projekt DORA tudi v celjski bolnišnici

V Splošni bolnišnici Celje so po uspešni izpolnitvi strogih strokovnih zahtev odprli 12 presejalni center v Sloveniji za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA. V prihodnjih dveh letih bodo postopoma na mamografijo v Splošno bolnišnico Celje povabili več kot 27 tisoč žensk med 50. in 69. letom starosti, ki imajo stalno prebivališče v 23 občinah regije. Kot je pojasnil direktor celjske bolnišnice, mag. Marjan Ferjanc je vesel, da bodo tudi pacientke iz tega območja deležne tega preventivnega zdravljenja. Prepričan je, da bi morali v političnih in človeških ciljih težiti k temu, da bi bilo celotno zdravstvo nekega dne obravnavano na tako visoki ravni kot ga zagotavlja projekt DORA.