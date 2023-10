Priznanje Ljudski univerzi Celje

Ljudska univerza (LU) Celje je s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje prejela Priznanje delodajalcem oziroma partnerjem zavoda, ki so pripomogli k doseganju strateških ciljev zavoda in so se izkazali kot družbeno odgovorni. Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, je LU Celje že dolga leta partner Območne službe Celje pri izvajanju programov formalnega in neformalnega izobraževanja, usposabljanja in NPK ter pri krepitvi veščin in kompetenc brezposelnih oseb za uspešnejši in bolj konkurenčen nastop na trgu dela. Foto: LU Celje.