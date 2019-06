Pritožba Celjanu prinesla evropsko srebro

V Pauju v Franciji te dni gostijo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Med kajakaši tekmuje tudi Martin Srabotnik. Celjan se je včeraj dokaj zanesljivo – z uspešnim nastopom že v prvi vožnji kvalifikacij, uvrstil v jutrišnji polfinale. Tam bo med drugim veslal tudi Hrastničan Peter Kauzer – nekdanji dijak I. gimnazije v Celju, ki brani naslov evropskega prvaka, je za Srabotnikom zaostal za eno desetinko.

Sta pa omenjena včeraj skupaj z Nikom Testenom že osvojila medaljo na ekipni tekmi. Sprva je sicer kazalo, da bodo Slovenci ostali brez nje, a so jim po pritožbi vrnili dve kazenski sekundi, kar je bilo dovolj za srebro. Zmagali so Čehi, tretji so bili Nemci.

Že pred kajakaši so veselje v slovenski tabor prinesli kanuisti (Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič), ki so postali ekipni evropski prvaki.

Foto: kajak-zveza.si