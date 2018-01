Pripravite si očiščevalni napitek!

Napitek za bolj zdrav začetek leta.

Sestavine:

• 2 gomolja rdeče pese

• 4 korenčki

• 2 grenivki

• 2 jabolki

• 1 košček svežega ingverja (približno

2 cm)

Priprava:

1. korak:

Sadje in zelenjavo dobro operemo. Korenček ostrgamo, grenivko olupimo in

razdelimo na večje kose. Jabolko in rdečo peso olupimo in razrežemo na četrtine ali na poljubno velike kose.



2. korak:

Vso sadje in zelenjavo stresemo v mešalnik ali jih sočimo v sokovniku. Tako dobljen sok dobro premešamo, natočimo v kozarce in takoj postrežemo. Napitku lahko

dodamo še malo cvetnega prahu.

V pripravljen napitek lahko dodamo malo cvetnega prahu ali svežo meto.

Dober tek!

Še več receptov najdeš v svojem lokalnem časopisu: NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice.