Prihajajo 32. Dnevi komedije

32. Dnevi komedije 1 od 7

Februarja se v Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje vračajo Dnevi komedije. Festival bo potekal med 10. in 25. februarjem, poleg tekmovalnih predstav pa tokrat prinaša novosti.

Ob osmih tekmovalnih predstavah bo letos namreč festivalu prvič dodan še izjemno bogat spremljevalni program s predstavami iz Slovenije in tujine, okroglimi mizami, delavnicami in koncertom. Vpis abonmajev je potekal med 26. januarjem in 1. februarjem. Posamezne vstopnice pa bodo na voljo od 2. februarja dalje. Zaključek festivala in podelitev nagrad bosta potekala v nedeljo, 25. 2., s predstavo Tadeja Toša Abrahmm.

Tekmovalo bo osem predstav

Kot so povedali na novinarski konferenci, ki so jo v SLG Celje pripravili minuli teden, je selektorica Kaja Novosel v tekmovalni program Dnevov komedije uvrstila osem predstav. Sedem jih prihaja iz petih slovenskih javnih gledališč, ena pa je produkcija zasebnega producenta. »Posebnost ali vsaj pomenljivost letošnjega tekmovalnega nabora je, da z izjemo enega avtorskega projekta in ene dramatizacije slovenske novele večina predstav ni nastala na podlagi slovenskih (dramskih) besedil,« so še povedali na omenjenem dogodku.

Žirija 32. Dnevov komedije, v kateri so gledališka in radijska režiserka Živa Bizovičar, dramaturginja, režiserka, igralka in publicistka Ajda Rooss ter dramski igralec in gledališki lektor, včasih tudi šepetalec, Simon Šerbinek, bo podelila nagrade za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Svoje bodo dodali tudi gledalci, ki bodo izbirali komedijanta oz. komedijantko večera ter glasovali za najboljšo komedijo festivala.

Atraktiven spremljevalni program

Tokrat Dnevi komedije ne bodo vabili le na tekmovalne predstave, obeta se namreč tudi bogat spremljevalni program. Dogodki bodo raznoliki in namenjeni tako ljubiteljski kot strokovni javnosti, ne bodo pa potekali le v celjskem gledališču, temveč tudi v celjski knjižnici in v Celjskem mladinskem centru. V sklopu spremljevalnega programa se bo tako zvrstilo kar nekaj predstav, med drugim tudi stand up predstave in avtorski projekt Narodnega gledališča Subotica, Bravo za klovna, koncert Bilbi s spremljevalno skupino, po vsaki tekmovalni predstavi pa bodo potekali pogovori z ustvarjalci. Vodili jih bodo igralke in igralci celjskega ansambla.

Podeljeno bo tudi žlahtno komedijsko pero

Na 32. Dnevih komedije bodo letos ponovno podelili žlahtno komedijsko pero. Drugič v zgodovini komediografske nagrade ga bo prejela avtorica. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo Tatjana Doma (predsednica), Živa Čebulj in Barbara Medvešček je izmed 15 dramskih besedil soglasno odločila, da nagrado prejme Nina Majer Ivanetič za komedijo Komu gori.

»Nina Majer Ivanetič v komediji Komu gori mojstrsko izriše konfliktne situacije kot niz komičnih zapletov, ki v svoj vrtinec posrkajo prav vse prisotne. Njeni tekoče izpisani dialogi so ostri, neposredni in zato tako zelo komični. V vsakem od likov lahko prepoznamo tisti delček sebe, ki vzbuja smeh, in se s tem, ko se smejimo drugemu, nevede smejimo tudi sami sebi,« lahko med drugim preberemo v pojasnilu izbire.