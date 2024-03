Prihaja topla in normalno namočena pomlad

Zima. Zadnja je bila v Celju ena najbolj milih.

Rekord. Med rekordoma v minus in plus je dobrih trideset stopinj razlike, na ravni Slovenije pa celo več kot štirideset.

Minula zima je bila v Celju druga najtoplejša doslej. »V zimi 2006/07 je povprečna temperatura v Celju znašala 4,4 °C, letos pa 3,3 °C,« nam je pojasnil Branko Gregorčič, koordinator za stike z javnostjo na Uradu za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji RS za okolje (ARSO). Kljub mili zimi smo imeli tudi nekaj zelo mrzlih dni, rekord nosi 22. januar, ko smo v Celju namerili -16,9 °C. Le dva tedna kasneje smo zabeležili tudi drugo skrajnost, najtoplejši dan meteorološke zime, torej 5. februarja, ko je bila v našem mestu izmerjena temperatura 16,3 °C. Razlika med obema rekordoma je torej več kot 33 stopinj Celzija.

Več kot 40 stopinj razlike med državnima rekorderjema

Slovenski rekordi so še bolj ekstremni, najbolj mrzel dan so imeli v Novi vasi na Blokah, in sicer 21. januarja, ko so izmerili ledenih -22,8 °C. Tropski dan te zime pa je zabeležilo merilno mesto Gačnik pri Mariboru 5. februarja, ko je termometer pokazal 21,6 °C.

Zime toplejše že za 2,5 °C

Nadpovprečno topli so bili vsi trije meseci letošnje zime, december in februar sta bila na državni ravni rekordno topla. Decembra je bil temperaturni odklon 2,9 °C in februarja kar 5,5 °C, medtem ko je januarja znašal 1,2 °C. »Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991/92–2020/21 je bila letošnja zima v višjih predelih in po nižinah jugovzhodne Slovenije izjemno topla, drugje pa zelo topla,« sporoča ARSO. Zimska temperatura se viša že zadnjih trideset ali celo štirideset let in se je zvišala že za več kot 2,5 stopinje Celzija.

Pomlad bo lepa

»Kot kažejo napovedi, lahko pričakujemo razmeroma toplo in dokaj normalno namočeno pomlad,« dolgoročne projekcije razlaga Gregorčič in dodaja: »Seveda pa so možna tudi odstopanja, ki pa so žal nepredvidljiva.« Čeprav se vsi zavedamo, da bi bilo za naravo bolje, če bi bila zima hladnejša in bi prinesla več snega, pa smo se prihoda pomladi seveda razveselili. V prihodnjih dneh ne kaže na izrazitejšo ohladitev: »In le upamo lahko, da je to pomlad morda sploh ne bo, saj se narava hitro prebuja in bi morebitne nizke temperature lahko prinesle pozebo,« zaključi sogovornik.

