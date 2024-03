Prihaja Teden restavracij

Original, ne kopija! To je letošnja tema Tedna restavracij, ki poudarja izvirnost jedi in posebnost restavracij.

V 111 izbranih slovenskih restavracijah bo v drugi polovici marca možno doživeti pravo kulinarično doživetje, ki letos v ospredje postavlja izvirnost. Dogodek vsako leto zabeleži rekordno udeležbo restavracij in privabi več kot 110 tisoč obiskovalcev. »Na Teden restavracij namreč ne gremo mimogrede, zaradi lakote, na dnevno malico, ali zato, ker nam je dolgčas. Na Teden restavracij gremo zaradi doživetja, ki je posebno ravno v tem, ker ni povsod enako,« poudarja Uroš Mencinger, selektor Tedna restavracij.

Spomladanski Teden restavracij bo od 15. do 24. marca 2014. Začetek sprejemanja rezervacij se začne 4. marca na www.tedenrestavracij.si.

Lokalne sestavine

Teden restavracij se to pomlad predstavlja v novi vizualni podobi, s svežo vizijo, osveženimi meniji in novim načinom rezervacije. Osnovna cena menijev je 24 evrov, za restavracije z oceno en srček. Dodatek za kakovost v restavracijah z oceno dveh srčkov znaša dva evra in v restavracijah s tremi ali štirimi srčki šest evrov, v tem primeru cena menija doseže ceno 30 evrov.

Tednu restavracij se tudi letos pridružuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s slovenskimi rejci in predelovalci mesa. Predstavljajo se s kampanjo »Izbrana kakovost – Slovenija«, s tem pa želijo dodatno spodbuditi uporabo lokalnih sestavin v restavracijah.

Tudi v Celju in okolici lahko najdemo kar nekaj restavracij, ki vabijo na kulinarično razvajanje v času Tedna restavracij. Katere so to, lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.