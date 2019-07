V Rogaški Slatini se pričenja se Anin festival 2019

Danes ob 21. uri se na Evropski ploščadi s koncertom skupine Tabu v akustični izvedbi pričenja tradicionalni peti Anin festival. Rogaška Slatina bo tako v naslednjih tednih glasbeno obarvana. V obdobju od 5. julija pa vse tja do zaključnega koncerta z New Swing Quartetom, ki bo na sporedu 30. avgusta, bo festival ponudil 50 brezplačnih glasbenih dogodkov. V Paviljonu Tempel bodo prevladovali promenadni koncerti klasične glasbe, orkestra Musica Camerata (dopoldan in popoldan razen ob ponedeljkih), dodatno pa bodo na različnih lokacijah v ožjem zdraviliškem jedru ob torkih (20.30) in petkih (21.00) za vzdušje poskrbeli koncerti drugih odličnih zasedb, ki nas bodo popeljali med raznolike glasbene zvrsti, kot so rock, soul, etno, funk, R&B, swing … Koncerti so načrtovani na Evropski ploščadi, v Paviljonu Tempel in Kristalni dvorani, v primeru slabega vremena pa na nadomestnih lokacijah v Aninem dvoru in Kulturnem centru. Več informacij o programu in izvajalcih je objavljeno na spletni strani festivala www.anin-festival.si.