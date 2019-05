Pri Šentjurju huje ranjen motorist

Policisti, gasilci in reševalci so med prazničnima dnevoma imeli kar nekaj dela. V kraju Šibenik, v občini Šentjur, je prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen motorist. Hudo ranjenega so odpeljali v celjsko bolnišnico.

Na Partizanski cesti v Rogaški Slatini je bila pri premiku vozila ranjena občanka. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška. Na Cesti na Gorenje v Zrečah pa je prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo pristalo na strehi. Ranjenih ni bilo, posredovali so zreški prostovoljni gasilci.