V soboto popoldne je v Celju na Mariborski cesti zagorelo v delavnici poslovnega objekta. Na viličarju je prišlo tudi do eksplozije plinske jeklenke. Posredovali so celjski poklicni gasilci in gasilci PGD Celje-Gaberje. Več informacij o škodi še ni znanih.

V Vonarjih, pri Podčetrtku, je bil v prometni nesreči ranjen motorist. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Podčetrtek.