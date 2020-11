Pri Krošlovih v Kraberku po uspešni trgatvi drugačno martinovo

Martinovo je bilo letos drugačno kot prejšnja leta tudi pri Krošlovih v Kraberku. Čeprav trenutna situacija ni dovoljevala druženja in veselja ob tem za vinogradnike pomembnem prazniku, ob katerem se vedno zbere veliko ljudi, praznika niso prezrli. Obeležili so ga v družinskem krogu ob tradicionalni martinovi pojedini in seveda ob odlični vinski kapljici iz domače kleti.

Vinogradništvo Krošl je aktualni nosilec naziva ‘Vinar leta’, ki ga podeljuje VVD Slovenske Konjice. Jože Kotnik ml. je povedal, da je s pogoji, ki so jih imeli vinogradniki na voljo letos, res zadovoljen. Vreme je bilo vinski trti po njegovih besedah še posebej naklonjeno v zadnji fazi, tako da je grozdje doseglo zelo lepo sladkorno stopnjo, ki je pomembna, da lahko vinogradniki dosežejo želeno kakovost. “Za letošnji letnik moreva povedati, da je kakovost odlična. Pomembno je, da trsi niso preobremenjeni. Prednost pred količino namreč dajemo kakovosti,” pravita brata Jože ml. in vinar Vojko Kotnik, ki pa ju skrbijo trenutne razmere: “Prodaja vin se je na splošno precej zmanjšala. Za potrebe gostinstva je praktično že lep čas ni, prav tako pa ukrepi preprečujejo lastno uporabo.” (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Letošnja ocenitev konjiških vin pozna, ocene odlične

https://novice.si/page/letosnja-ocenitev-konjiskih-vin-pozna-ocene-odlicne/