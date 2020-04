*** oglasno sporočilo

Prevzem odpadkov v zbirnem centru CERO Slovenske Konjice v času izredni razmer

Z namenom preprečevanja in zajezitve širjenja okužbe ob izbruhu koronavirsa SARS – CoV-2 ter zaradi vaše in naše varnosti smo sprejeli določene ukrepe tudi pri sprejemanju odpadkov v zbirnem centru Slovenske Konjice. Vljudno vas prosimo, da upoštevate ukrepe, ki smo jih sprejeli na podlagi navodil pristojnih strokovnih služb.

Zbirni center na Prežigalu je odprt v delu za prevzem odpadkov. Sprejeli smo vrsto ukrepov, ki jih je ob obisku potrebno upoštevati z namenom, da zaščitimo zaposlene in obiskovalce. Pozivamo vse, da upoštevate navodila na vhodu in da odpadke v zbirni center pripeljete samo v res nujnih primerih . Delovni čas zbirnega centra ostaja nespremenjen (PON – PET od 07.00 do 15.00, SRE od 07.00 do 19.00 ure, SOB od 07.00 do 13.00 ure).

Ustavljen je dovoz kosovnih odpadkov, ne izvaja se tudi odvoz kosovnih odpadkov na klic ter večjih količin gradbenih odpadkov, trde plastike, zelenega obreza in lesa.

UKREPI – NAVODILA ZA OBISKOVALCE ZBIRNEGA CENTRA:

BOLNIM OSEBAM JE VSTOP PREPOVEDAN!

Voznik, ki odpadke pripelje in tudi sopotniki pred oddajo odpadkov v zbirni center počakajo v vozilu.

V zbirni center je dovoljeno vstopati posamično na znak delavca JKP.

OBVEZNA je uporaba zaščitne maske in rokavic .

je uporaba in . OBVEZNO je upoštevanje varnostne razdalje najmanj dveh metrov .

je upoštevanje . V času izrednih razmer ni dovoljen vstop znotraj upravno – skladiščnega Centra za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice.

Vse občane prosimo, da ne ustvarjajo odpadkov po nepotrebnem, nastale odpadke na izvoru ločujejo in jih oddajajo v zato namenjene zabojnike. Premislimo preden kupimo, pijmo vodo iz pipe, ločujmo odpadke, hrane in odpadkov ne mečimo v zabojnike ali kanalizacijo, ker tja ne sodijo.

Odvoz odpadkov na terenu s smetarskimi vozili se izvaja nemoteno .

Ukrepi veljajo do preklica. O morebitnih nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Prosimo vas za razumevanje in strpnost pri občasnem čakanju na oddajo odpadkov.

Delujemo zeleno , odločamo modro in ostanimo zdravi .

