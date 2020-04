Prevzem: Konjiški Isokon novi lastnik Koplasta

Konjiško podjetje Isokon je novi lastnik podjetja Koplast iz Slovenskih Konjic.

Podjetje Koplast je bilo ustanovljeno leta 1971 in se ukvarja s proizvodnjo PVC materialov. Doslej je bilo v lasti konjiške družine Mlakar.

Kot kažejo javno dostopni podatki, podjetje zadnja leta posluje uspešno. Koplast je po zadnjih podatkih v letu 2018 s skoraj 50 zaposlenimi ustvaril več kot 6,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in skoraj 430 tisoč evrov čistega dobička. V letu 2017 so ustvarili dobrih 5,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in več kot 410 tisoč evrov čistega dobička.

Avstrijski lastniki

Februarja je podjetje kupila konjiška družba Isokon, ki je zdaj 100-odstotna lastnica Koplasta. Obe podjetji vodi direktor Uroš Žnidarič. Za prokurista v Koplastu so imenovali Konjičana Primoža Gorinška.

Isokon, ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo in predelavo termoplastov, je v lasti avstrijskega podjetja ISOSPORT GmbH. Kot kažejo javni podatki, so v Isokonu v letu 2018 z okoli 200 zaposlenimi ustvarili skoraj 40 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, skoraj 9 milijonov več kot leto pred tem, in dobre 3 milijone evrov dobička. Lani so te številke še presegli.

Ujemajo se

“Isokon je strateški investitor in program podjetja Koplast nameravamo razvijati tudi naprej, to pomeni naložbe v razvoj, trg in kapacitete po potrebi. Zaradi preprostejšega upravljanja nameravamo podjetje priključiti k Isokonu in ga voditi naprej kot poslovno enoto z okoli 50 zaposlenimi,” je za lokalni časopis NOVICE povedal dirrktor Isokona Žnidarič.

(Nina Krobat)