Previdno: že 94 primerov mišje mrzlice

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na porast primerov mišje mrzlice. Po zadnjih podatkih je letos zbolelo že 94 oseb, tudi na območju Slovenske Bistrice in Celja. Ker gre za nevarno bolezen, kjer je smrtnost od 5 do 15-odstotna, prebivalcem svetujejo previdnost pri delih povsod, kjer bi se lahko zadrževali glodavci. Več primerov bolezni namreč opažajo ravno v času del na vrtu in polju.

Za preprečitev okužb je pomembna predvsem splošna in osebna higiena – umivanje rok po vsakem opravilu, pri katerem pridemo v stik z zemljo ali prahom v naravi, pa tudi redna deratizacija in čiščenje ter razkuževanje prostorov, kjer so glodavci.

