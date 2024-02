Preverite kalivost semen s testom kalivosti

Kalivost je odvisna od tega, koliko so stara vaša domača semena in kako bodo vzklila, je ključno za dober pridelek. Še pred setvijo, lahko preprosto preverite v kakšnem stanju so vaša semena. Na tri plasti papirnatih brisačk damo semena, ki jih želimo preizkusiti, popršimo s pršilko za vodo in pokrijemo z večjo posodo ali s folijo, ki jo naluknjamo. Pokrita semena postavimo na toplejše temno mesto in spremljamo kalivost. Rezultat se bi naj pokazal že po nekaj dneh. Semena, če so zdrava in ustrezna, nabreknejo in semenska lupina poči. V kolikor semena ne bodo kalila uspešno, pomeni, da so najverjetneje prestara za uporabo in bo posledično pridelek skromnejši ali ga sploh ne bo. Neuspešna kalivost semen na preizkusu lahko pomeni, da so okužena ali vsebujejo škodljivce. Sicer pa večino domača semena, starejša tudi leto, dve ali več, lepo klijejo, če jih hranimo pravilno, v hladnem in suhem prostoru.

