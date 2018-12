Pretaknjena goveja pečenka

Sestavine za 10 oseb:

2 kg govedine (pleče)

sol in poper

2 čebuli

2 vejici svežega timijana in rožmarina

7 manjših korenčkov

5 mladih čebulic

100 g prekajene slanine

4 ostrigarji

oljčno olje

10 zrn črnega popra in brinovih jagod

5 dl rdečega vina

žlica gorčice

kozarec jušne osnove

žlica masla

Priprava:

korak:

Meso natremo s soljo in poprom. Očistimo zelenjavo. Čebulo narežemo na kolobarje in ostrigarje na rezine. Timijan narežemo na manjše dele, rožmarin pa osmukamo. Korenčke operemo in ostrgamo. Slanini odrežemo osem trakov, preostalo pa narežemo na koščke.

korak:

Meso pretaknemo z zelenjavo s pomočjo daljšega nabodala. V spodnji del mesa na vrhu in v sredini kosa mesa naredimo luknje z nabodalom, v katere vstavimo tri korenčke in trakove slanine. Meso povežemo s kuhinjsko vrvico, da bo obdržalo obliko.

korak:

V ponvi na malo olja na hitro z vseh strani popečemo meso. V ogret pekač položimo korenje in mlade čebulice, nanje pa razporedimo kolobarje čebule in ostrigarje. Koščke slanine, poprova zrna in brinove jagode potresemo po zelenjavi. Na to položimo popečeno govedino in koščke masla ter polijemo z oljem iz ponve.

korak:

Meso v pečici pečemo 30 minut na 180 oC. Nato meso zalijemo z rdečim vinom, premažemo z gorčico in posujemo z rožmarinom in timijanom. Čez meso polijemo še zajemalko goveje jušne osnove in pekač vrnemo v pečico. Meso pečemo še dve uri in pol. Medtem ga večkrat obrnemo in polijemo z jušno osnovo in s tekočino iz pekača.

Na servirnem krožniku okoli pečenega mesa razporedimo zelenjavo iz pekača. Tekočino iz pekača precedimo in priložimo kot omako.