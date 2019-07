Preprosta marelična pita

Sestavine:

150 g margarine

150 g sladkorja

1 jajci

3 žlice mleka

150 g moke

Sol

Limonina lupinica

700 g svežih marelic

2 žlici marelične marmelade

Penasto zmešamo 100g sladkorja in margarino. Mešamo toliko časa da se sladkor stopi. Rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake dodamo k sladkorju, dolijemo mleko in premešamo. Dodamo še moko, sol in limonino lupinico. Vse skupaj gladko zmešamo. Iz beljakov stepemo trd sneg, v katerega dodamo preostali sladkor. Umešamo ga k testu. Pekač namastimo, potresemo z malo moke in vanj stresemo testo. Lepo ga poravnamo. Marelice operemo, osušimo in razpolovimo. Odstranimo jim koščice. Marelice naložimo na testo, tako da je prerezana stran obrnjena navzgor. Pečemo 1 uro na 180° C. Ko je pita pečena, jo prelijemo s segreto marelično marmelado. Zraven lahko postrežemo kepico vanilijevega sladoleda.