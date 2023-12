Preprosta enolončnica s piščancem

Sestavine za 4 osebe:

400 g piščančjih prsi

2 čebuli

1 velik korenček

1 velik krompir

debela rezina gomolja zelene

140 g graha (zamrznjenega ali iz pločevinke)

žlička sladke rdeče paprike

žlica paradižnikove mezge

timijan in majaron

sol in poper

žlička domače začimbne mešanice

3 listi lovorja

malo oljčnega olja

malo masla

Priprava:

korak:

V večji posodi na malo olja prepražimo nasekljano čebulo. Medtem operemo meso, ga razrežemo na manjše kose in dodamo k prepraženi čebuli. Solimo in popramo ter pustimo, da se malo zapeče. Večkrat premešamo.

korak:

Nato s kuhalnico na sredini naredimo prostor, kamor dodamo malo masla in na njem na hitro prepražimo začimbe, da bo jed še bolj okusna. Na stopljeno maslo stresemo žličko sladke rdeče paprike, žlico paradižnikove mezge, pol žličke suhega timijana in majarona, malo domače začimbne mešanice in lovor. Med praženjem vse skupaj premešamo, prilijemo malo vode in pokrijemo, da se sestavine malo podušijo

korak:

Korenček, zeleno in krompir olupimo, narežemo na manjše koščke ter dodamo v posodo, premešamo in dolijemo približno 6 dl vode oz. toliko, da so sestavine pokrite. Povečamo ogenj, da jed zavre, nato ogenj zmanjšamo, da se počasi kuha še približno pol ure. Malo pred koncem dodamo še grah in kuhamo še nekaj minut, da se tudi grah segreje.

V okusno enolončnico, ki je odlična za zimske dni, lahko zakuhamo tudi kakšne žličnike.