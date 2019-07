Sestavine za preprost domač sladoled:

smetana za stepanje

kondenzirano mleko

dodatki po želji (sadje, čokolada, vanilijev ekstrat,…)

Postopek priprave:

Smetano za stepanje in kondenzirano mleko stepate s stepalnikom, dokler ne dobite gladke in penaste teksture. Nato po želji le še dodate želeni okus. Lahko se igrate s prelivi, sezonskim sadjem, oreščki, kokosom, piškoti, čokolado, likerjem ipd. Če želite sladoled intenzivnih barv, uporabite živilske barve. Dobro premešate in za okoli 10 ur postavite v zamrzovalnik.