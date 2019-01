Prepoved pirotehnike. Je to sploh mogoče doseči?

Pred novim letom je po družabnih omrežjih zaokrožila peticija za popolno prepoved uporabe pirotehničnih sredstev, ne le petard. Doslej so zbrali okoli dva tisoč podpisov, naklonjeni pa so ji predvsem lastniki psov in drugih živali, ki jih pokanje še bolj prizadene.

Toda če bi pobudnikom uspelo udejanjiti načrte (obljubljajo pritisk na vse pristojne državne in občinske inštitucije), je sploh mogoče doseči, da bi pokanje obmolknilo? Odgovor je nikalen, saj se bodo kršitelji vselej našli. Za primerjavo – imamo zakon o orožju, ki natanko določa, kdo ga lahko ima, nosi in uporablja, pa vendar (se) ljudje še vedno občasno streljajo. Imamo protialkoholni in protikadilski zakon, a vemo, koliko ju spoštujemo.

Če bi prepoved uporabe pirotehnike uspeli uzakoniti, ga lahko izvaja le policija. Ta že zdaj nima niti dovolj tehnične podpore niti kadrov. V celjskem sektorju uniformirane policije svojih pogledov žal niso hoteli deliti z nami, verjetno bodo bolj dovzetni, ko jim bo zakonodajalec nekoč naložil izvajanje pirotehničnega zakona. Za razlage in pojasnila smo se zato obrnili na priznana celjska odvetnika Janeza Stuška in Dušana Tanka, ki nimata povsem enakih razmišljanj.

Petarde kot alkohol

»Policija bo seveda dejala, da vse zmore. A težava je drugje. Vsak zakon potrebuje generalno večino ljudi, ki mu sledi. Če je neživljenjski, ga bodo ljudje kršili in vprašanje je, ali je njegov obstoj smiseln, če se ga držimo ali pa ne. Če prepovemo pirotehniko, so lahko pozitivni učinki, toda vnaprej ne gre sprejemati zakona, ki ga večina ne bo ponotranjila. Z alkoholom je tako. Vsak kaj spije, načeloma pa pijani ne vozimo. Pokamo za novo leto in veliko noč. Kako zdaj to ponotranjiti?« je skeptičen Stušek.

Dvomljive prijave

»Policisti nimajo kadrovskih resursov, da bi za novo leto hodili naokoli in gledali, kdo meče petarde. Ko se policijska patrulja znajde v navzkrižnem ognju, ni težav, saj bodo policisti na primer videli, s katerega balkona je priletelo. Tudi za prekršek lahko odredijo hišno preiskavo, kjer nato, denimo, najdejo paket petard in sledi kazen. To ni problematično, toda težave pričakujem, ko bodo starejši ljudje podajali prijave, ne bodo pa znali povedati kje, od kod, kaj ali pa bodo njihove navedbe netočne. Navsezadnje se kršitelj lahko presede nekaj klopic naprej, zato mu policija najbrž ne bo delala osebne preiskave,« razmišlja celjski odvetnik in omeni možnost zgledovanja po izraelskemu modelu. »Če se odločimo in vložimo ne vem koliko milijonov v nabavo senzorjev, kjer zlahka ugotoviš, kje poka, in če imaš dovolj ljudi, bomo kršitelje tudi polovili. Tehnična rešitev torej obstaja, je pa vprašanje volje. A če se vsaj 90 odstotkov ljudi s tem intimno ne strinja, je zakon napačen.«

Stušek slikovito dodaja, da gre za trendovsko tematiko, bolj zaskrbljujoče od živali so posledice uporabe pirotehnike pri otrocih, ki v nesreči izgubijo prste, roke, vid. »Lastniki živali najbrž ne bodo dovolj, da bi ustavili pokanje, kakor ni dovolj, ko neka misica reče, da je proti vojni, saj je niti ostali ne podpiramo.«

Policija mora ukrepati

Njegov stanovski kolega Dušan Tanko ima glede pravnega in operativnega vidika izvajanja morebitne popolne prepovedi uporabe pirotehnike nekoliko drugačen pogled, saj meni, da bi policija lahko in morala zakon uresničevati z nadzorom območij in odzivanjem na prijave ter z ukrepanjem v primeru nespoštovanja predpisov. »Vendar pa so policisti omejeni časovno, nimajo dovolj sredstev. Pokalo bo tudi še naprej, a bo najbrž manj tega. Izvedljivo je, toda v okviru danih možnosti. Naloga policiji ne bo prioriteta, ne bodo pa vsega kar pustili nenadzorovanega, saj so bile letos že hude poškodbe.«

Samo strokovnjaki

Tanko tudi pravi, da je zakon kar natančen, so pa rakete problematične enako kot petarde. »V Sloveniji je veliko strokovnjakov, ki se ukvarjajo s pirotehniko, ognjemeti. Ti so zelo dragi, saj morajo zagotoviti popolno varnost in vse, kar spada zraven. Takšnim organizacijam bi ne imelo smisla prepovedovati uporabe pirotehnike, ko gre za prireditve. Občanom bi seveda veljalo zelo omejiti zlasti petarde. Te so kot male bombe in nič hudega, če jih povsem prepovemo.