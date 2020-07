Prenovljeni Mercator v Slovenskih Konjicah danes ponovno odprl vrata

Prenovljeni Trgovski center Mercator v Slovenskih Konjicah je danes ponovno odprl svoja vrata.

Supermarket Mercator na Slomškovi ulici so zaprli v začetku meseca, ko so začeli s prenovo. Odtlej so v celoti prenovili trgovino Mercator in zunanjost celotnega objekta. Poslovodja Lidija Gorup je povedala, da so povsem prenovili notranjost trgovine, zamenjali vso opremo, obogatili ponudbo in med drugim uvedli tudi novost: blagajne za hiter nakup. Polepšali so tudi zunanjost celotnega objekta.

Ob ponovnem odprtju Supermarketa Mercator na Slomškovi so pripravili tudi nekaj ugodnosti za kupce.