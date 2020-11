Prenova objekta na Gregorčičevi v Celju je v polnem teku

Zdravstveni dom Celje (ZD) bo v letu 2021 pridobil kar 2.500 kvadratnih metrov dodatnih površin za bolj kakovostno izvajanje storitev. Prenovitvena dela stavbe na Gregorčičevi 6 so namreč v polnem teku. S potekom projekta so zelo zadovoljni tudi v celjskem zdravstvenem domu. »Verjamem, da naši zaposleni in uporabniki že težko pričakujejo otvoritev novih prostorov, ki bodo izboljšali kakovostno izvajanje zdravstvenih in drugih storitev. Zahvaljujem se tudi vsem stanovalcem v okolici Gregorčičeve 6 za razumevanje in potrpežljivost v času prenove,« je pojasnila direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul.

V objektu trenutno izvajajo zaključna obrtniška dela: polaganje vinilnih talnih oblog, slikopleskarska dela, izvedena so keramičarska dela, pripravljena je podkonstrucija spuščenih stropov. Prav tako izvajajo fino montažo elektro in strojne opreme. Zaključuje se izvedba zunanje ureditve – asfaltiranje je predvideno še v letošnjem letu, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

V objektu na Gregorčičevi 6 bodo nove prostore pridobile naslednje zdravstvene dejavnosti: fizioterapija v pritličju, Center za krepitev zdravja in razvojne ambulante z nevrofizioterapijo v prvem nadstropju ter Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v drugem nadstropju.