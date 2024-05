*** oglasno sporočilo

Prenova kopalnice naj bo funkcionalna in estetsko privlačna

Prenova kopalnice je lahko precejšen izziv, a bo z ustreznim in premišljenim načrtom hitro postala zabaven projekt. Kopalnica je prostor, kjer se dan začne in konča. Zato je ključnega pomena, da se pri prenovi upošteva ravnovesje med praktično funkcionalnostjo in estetsko privlačnostjo. Prav tako pa prenova kopalnice Ljubljana dopušča izbiro okolju prijaznih izdelkov, ki zmanjšujejo porabo vode ter na dolgi rok zagotavljajo občutne prihranke.

Prenova kopalnice zahteva dovršen načrt z mislijo na prihodnost. Pri renovacijah veliko posameznikov pozabi upoštevati prihodnje potrebe. Pred samim planiranjem je treba razmisliti o povečanju družine ali fizičnih omejitvah. Staranje je neizogibno, kar pomeni, da je treba pravočasno prilagoditi okolico ter jo zasnovati tako, da bo omilila starostne spremembe. Prava izbira pohištva in talne keramike bo na primer preprečila morebitne padce in poškodbe.

Prenova kopalnice Ljubljana je lahko tudi precejšen finančni zalogaj. Dobro oblikovan načrt bo preprečil nepričakovane stroške ter omogočil hitro prenovo brez skritih stroškov. Cena renovacije je v veliki meri odvisna od obsežnosti prenove. Nakup sanitarne keramike, kopalniškega pohištva ter tuš kabine ali kadi je malce cenejši, kot če renovacija obsega še menjavo vodovodnih cevi in električne napeljave.



Prenova kopalnice Ljubljana – Salon keramike, ki kupcu nudi optimalno prilagodljivost

Prenova kopalnice Ljubljana bo nekoliko preprostejša z obiskom salona Kersan. Ta poleg sanitetne keramike strankam ponuja še obširno izbiro kabin za prhanje, kadi ter kopalniškega pohištva in dodatkov. V začetni fazi planiranja prenove je vselej dobro zbrati ideje in premisliti o tem, kaj trenutni kopalnici manjka. Pri načrtovanju renovacije je vznemirljivo ravno to, da je prostor mogoče povsem na novo oblikovati. Ta naj bo odprt in funkcionalen.

Prenova kopalnice dopušča, da posameznik prostor popolnoma prilagodi svojim potrebam in željam. Brez težav se kad zamenja z minimalistično in dostopno kabino za prhanje, ali pa se namestijo prilagojene rešitve za shranjevanje. Te so nepogrešljive pri manjših tlorisih, kjer je treba kvadraturo izkoristiti do zadnjega centimetra.

Kopalnica je vlažen prostor, zato je izbira ustreznih površin poglavitna. Prenova kopalnice skoraj vsakokrat zajema menjavo keramike. Talna in stenska keramika ne smeta biti le estetsko dovršeni, ampak morata biti odporni še proti vlagi, bakterijam, madežem, vonjavam in zdrsom. Pri tem oznaka R9 predstavlja gladko keramiko primerne za notranje površine, R11 ali R12 pa grobe za zunanje površine. V razredu A se nahajajo najbolj drsne ploščice z najmanj nagiba, v razredu C pa najbolj proti drsne ploščice za kopalnico.

Prenova kopalnice Ljubljana – 3D izris dopušča lažjo predstavo in poenostavi načrtovanje

Prenova kopalnice je obsežen projekt, ki je lahko s pravim pristopom izjemno brezskrben. Da bi bila prenova kopalnice Ljubljana enostavna v salonu keramike Kersan poleg priznane italijanske keramike, sanitarnih armatur in sanitarnega pohištva nudijo še 3D izris. Slednjega opravijo izkušeni strokovnjaki, ki stranko seznanijo še s prostorskimi in tehničnimi možnostmi ter ji podajo rešitve, ki izboljšajo funkcionalnost prostora.

Izris s pomočjo priznanega računalniškega programa Visoft 3D omogoča detajlno načrtovanje in ogled končne prenove kopalnice. Realen 3D izris dopušča kombinacijo različnih vrst keramike in pohištva za vizualno predstavo o možnostih postavitve izbranih elementov. Da bi bila odločitev preprostejša ter izkoristek prostora maksimalen, 3D izris nudi še različne postavitve elementov in animacijo sprehoda skozi prostor. Ob koncu izrisa stranka prejme mere za instalacije, vgradno opremo in pregradne zidove.

Da bi bil 3D izris natančen, mora stranka s seboj v salon prinesti tloris in natančne mere. Pri tem morajo biti upoštevane že obstoječe instalacije, postavitev vrat in oken, novi in stari zidovi, pregradne stene ter višina stropa. To bo strokovnjakom omogočilo detajlen izris ter optimalen izkoristek tlorisa.

Pred prenovo kopalnice je vselej treba določiti proračun. Čeprav je vsak projekt edinstven, je mogoče določiti okvirno ceno renovacije. Vsota mora zajemati sanitarno pohištvo, keramiko ter tudi dodatke in razsvetljavo. V proračun je dobro prišteti še dodatne stroške, ki bodo krili morebitna presenečenja.

