Prenavljajo konjiški Mercator in OMV

V Slovenskih Konjicah sta v teh dneh zaradi prenove zaprta Supermarket Mercator na Slomškovi ulici in bencinski servis OMV na Liptovski.

Kot so nam sporočili iz Mercatorja, bodo do 23. julija, ko naj bi trgovino znova odprli, v celoti prenovili notranjost trgovine, obenem pa obnovili še fasado trgovskega centra. Na novo bodo uredili tudi samopostrežne blagajne in obogatili ponudbo.



Medtem pa so v centru že obnovili prostore podjetja 3TEL, in sicer že v maju. Zamenjali so talne in stenske obloge ter pohištvo, uredili skladišče. “Pridobili smo prodajni prostor za še večji nabor dodatne opreme za mobilne aparate ter nov videz,” je povedal lastnik podjetja Matic Pevec. Ponudba tega Telekomovega pooblaščenega prodajalca ostaja enaka: od plačevanja Telekomovih računov do pestrega izbora mobilnih telefonov in drugih storitev. Pevec napoveduje, da bodo ob ponovnem odprtju centra Mercator pripravili tudi posebne prodajne akcije.

Sicer pa njegovi podjetji s poslovalnicami v Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici in Murski Soboti trenutno zaposlujeta 10 ljudi, delujejo pa tudi preko spletne trgovine www.smartslam.si.

OMV zaprt do začetka avgusta



Prenovo konjiškega bencinskega servisa OMV so začeli konec junija in bo trajala dober mesec dni. Poleg prenove prostorov bodo uredili tudi novo ponudbo, so sporočili iz OMV Slovenija in dodali, da je odprtje prenovljenega servisa predvideno v prvi polovici avgusta.

(N. K.)