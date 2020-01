Premiera v Slovenskih Konjicah dober temelj za naprej

V Slovenskih Konjicah se je v soboto borilo skoraj 300 mladih tekmovalcev iz 7 držav olimpijske verzije taekwondoja (WTF). Prvi Red Power taekwondo open 2019 je za organizatorje odličen temelj za naprej.

Za domače zmage so poskrbeli Nino Gašparuš, Uroš Krstić in Anže Oblak v borbah, ter v ‘kicku’ Izabel Vrhovnik in Ilona Jegrišnik.

Kateri od domačih borcev so še osvojili medalje bo objavljeno v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

