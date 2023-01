V Mladinski knjigi na celjski Stanetovi ulici je Zvezdana Mlakar predstavila svojo knjigo. Priljubljena igralka in televizijska voditeljica je namreč svojo dolgoletno izkušnjo vodenja oddaje Zvezdana delila v knjigi Pogovori, ki so mi spremenili življenje. V njej se spominja številnih zgodb ljudi, ki so, soočeni z življenjskimi preizkušnjami, premagovali nepremostljive ovire, se spopadli z izzivi na njihovi poti ter poiskali nove priložnosti.

