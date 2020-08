Predsednik konjiškega območnega odbora DeSUS z aktualnim dogajanjem v stranki ni zadovoljen

Aktualno dogajanje v stranki DeSUS budno spremljajo tudi v Pokrajinskem odboru Celje. Član tega odbora, Jožef Hlačar, ki je ob tem še predsednik konjiškega območnega odbora DeSUS, opozarja, da ugotavljajo, da vlada ne dela v skladu s koalicijsko pogodbo, vrh DeSUS-a pa kljub opozorilom na to ne odreagira. Zadovoljni niso niti z afero, v katero se je z obiskom na Primorskem zapletla predsednica stranke Aleksandra Pivec.

Ali bodo na svetu stranke dali zaupnico Pivčevi ali ne, Hlačar še ne more napovedati. Verjame pa, da bodo zadevo razčistili nekje do konca meseca. “Počakati je treba na ukrepe sveta stranke. Lahko pa samo rečem, da nismo zadovoljni s tem, kar se pojavlja v medijih, bistveno več drugih informacij pa tudi nimamo. Po drugi strani pa je po javnomnenjskih raziskavah podpora DeSUS-u strmoglavila na najnižjo točko doslej,” razmišlja Hlačar, ki je dodal, da se je poslanska skupina že izjasnila in tudi to ima po njegovem mnenju določeno težo.