PREDPREMIERA Prvič na ogled težko pričakovana Poharska komedija

Nocoj bo v Domu kulture Slovenske Konjice prvič na ogled težko pričakovani film Je kir ke riku? Poharska komedija. Film nato nadaljuje pot po okoliških kinomatografih.

Večerne predpremiere se bodo udeležili povabljeni gostje, to je družine ustvarjalcev filma, mediji in drugi. Vsi že nestrpno čakajo, da vidijo, kaj je ustvarila ekipa entuziastov pod vodstvom konjiškega režiserja in producenta Andreja Pratnemerja.

Kot je slišati, poleg samega ogleda filma pripravljajo še nekaj presenečenj, med drugim pogovore s filmsko ekipo, ki jih bosta vodila voditelja Radia Rogla Peter Klima in Iztok Krajnc.

Javna premiera filma bo naslednjo nedeljo, prav tako v Domu kulture Slovenske Konjice, film pa bo nato na ogled še v drugih okolišlih krajih. Lokacije, datume in ure predstav lahko spremljate TUKAJ.

