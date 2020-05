Pred sajenjem fižol namočimo v topel kamilični čaj

Sejemo lahko, ko se tla ogrejejo vsaj na 10 °C. Najbolje po ledenih možeh in Zofki, 16. maja, ko goduje tako imenovan »fižolčkov Janez«. Zelo priporočljivo je, da pred setvijo zrna namočimo čez noč v toplo vodo ali še bolje v žajbljev ali kamilični čaj, ohlajen na 30 stopinj C.

Visok fižol za rast potrebuje oporo za ovijanje, ki mora biti visoka najmanj 1,5 m, višje kot je, višje bo zrasel fižol. Ob leseni opori posadimo 5 – 8 zrn. Razdalja je odvisna od opore in praviloma so opore med seboj oddaljene 80 cm, zrna pa posejemo največ 20 cm stran od opore. Posebej dobro se dopolnjuje s plazečimi bučami, koruzo in sončnicami na isti gredici.

Visok stročji fižol pobiramo od konca junija do septembra. Nabiramo mlade, sveže stroke, ki še nimajo nitk. Obiramo na dan za cvet, saj s tem spodbudimo cvetenje in povečamo pridelek. S postopnim pobiranjem imamo tako stročji fižol na voljo več tednov. Če gojimo visoki fižol za zrna, na rastlini pustimo stroke dokler se ne posušijo. Nato jih oberemo in dodatno osušimo v večjih posodah.