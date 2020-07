Prebivalci Tolstega Vrha in dela Konjiške vasi dobili vodovod

Življenje nekaterih prebivalcev Tolstega Vrha in dela Konjiške vasi se je v zadnjih tednih bistveno spremenilo, in sicer na bolje. Potrpežljivo so čakali na izgradnjo vodovoda in zdaj so ga dobili. Lani in letos so namreč na omenjenem območju zgradili štiri kilometre cevovodov. Konjiški župan Darko Ratajc je povedal, da so s tem projektom priključitev na vodovod omogočili približno dvajsetim objektom v občini, ki doslej še niso imeli vode iz omrežja.

Novo omrežje so uradno v uporabo predali danes, ko so tudi simbolično nazdravili z vodo iz enega od novih hidrantov. (Jure Mernik)

