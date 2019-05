Praznovanje 21. občinskega praznika Občine Oplotnica tudi danes nadaljujejo z raznolikim dogajanjem. Dopoldne so za starejše občane v oplotniški dvorani Rudija Žnidariča pripravili kulturno prireditev in jih zatem pogostili s kosilom. Na ploščadi pred Graščino Oplotnica se je še vedno možno udeležiti Praznika grajskih vin in kulinarike. V grajskem kompleksu si je poleg tega mogoče ogledati še likovni razstavi, fotografsko in čebelarsko razstavo, razstavo ročno izdelanega cvetja in razstavo malih živali.

Slavje ob 21. rojstnem dnevu oplotniške občine se bo nadaljevalo jutri. Pripravljajo zabaven in ustvarjalen otroški program, druženje pa bodo končali veselo z ansamblom S.O.S kvintet.

V fotogaleriji najdete nekaj utrinkov z današnjega praznovanja. O dogodkih ob občinskem prazniku preberite tudi v lokalnem časopisu NOVICE.