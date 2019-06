Praznovala je občina Vitanje

Občinski praznik je priložnost za zahvalo tistim, ki s svojim delom pomagajo k razvoju, promociji in ugledu lokalne skupnosti. Kar sedmim je vitanjska občina priznanje podelila letos, Anton Kuzman pa je prejel naziv častni občan.

“Očitno sem delal dobro”

Anton Kuzman je novi častni občan Vitanja. Občina mu je naziv podelila za vsestransko aktivnost na lokalnem, regijskem in državnem nivoju. Predvsem pa za doprinos k razvoju zadružništva in vitanjske občine. Anton Kuzman zadovoljstva ob prejemu naziva ni skrival. “Naziv častni občan dojemam kot priznanje za dosedanje delo. Najbolj ponosen sem nas čas osamosvajanja Slovenije, takrat sem bil kot poslanec Demos-a prisoten v parlamentu,” je izpostavil Kuzman in poudaril, da je hvaležen tako družini in sodelavcem ter občini, ki je opazila njegova prizadevanja. Anton Kuzman je zadnja leta pred upokojitvijo vodil Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Slovenske Konjice.

Sedem razlogov za sedem priznanj

Zlatega grba občine Vitanje se je razveselil Vojko Dobrosavljevič. Prejel ga je za večletno operativno in vodstveno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Vitanje. Srebrni grb je dobilo Turistično društvo Vitanje. Dejavno že 30 let, njihova Holcerija je prerasla v prepoznavno in priljubljeno turistično-etnološko prireditev tudi izven občinskih meja. K razvoju turističnega društva sta v veliki meri pripomogla Ivan Oprešnik in Ivo Jakop, zato je vsak od njiju prejel posebno priznanje občine. Ob častitljivi 100-letnici je dobitnik vitanjskega občinskega priznanja prav tako podjetje Unior, ki ima svoj obrat tudi v Vitanju. Najmlajša dobitnika letošnjih priznanj pa sta Alma in Gašper Macuh, osnovnošolca, ki nizata uspehe na smučarskih tekmovanjih.

Slovesno vzdušje so z nastopi pričarali otroci iz vitanjskega vrtca, pevci Moškega pevskega zbora Vitanje, Godalni kvartet Glasbene šole Slovenske Konjice in plesalci Jay dance studia pod vodstvom Monike Kuzman. (Nekaj utrinkov v spodnji galeriji).