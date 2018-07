Osrednjo slovesnost ob prazniku občine Rogaška Slatina so pripravili v tamkajšnjem kulturnem centru. Pozdravni nagovor je imela direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, slavnostni nagovor pa minister Zdravko Počivalšek. Podelili so tudi občinska priznanja. Plaketi občine sta prejela Stanko Fajs in Kovinostrugarstvo Korez. Priznanja so šla v roke Policijske postaje Rogaška Slatina, Leopolda Koresa in Željka Jotića.