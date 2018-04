Praznik občine Kozje obeležili s slavnostno sejo

S slavnostno sejo občinskega sveta so na gradu Podsreda proslavili praznik občine Kozje. Ob tej priložnosti so podelili občinska priznanja in nagrade. Zlati grb občine so podelili Zavodu za šport, izobraževanje, kulturo in turizem Kozjansko, srebrni grb Jožetu Mramorju, bronasti grb pa Katji Sinkovič. Denarni nagradi so podelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Podsreda, ki letos obeležuje 110 let in Moškemu pevskemu zboru Kozje, ki je obeležil 40 let delovanja.

Praznik občine so počastili s kulturnim programom, z obiskom pa je slavljence poleg ostalih visokih gostov, županov sosednjih in prijateljskih občin, počastil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Več o dogodku si boste lahko prebrali v lokalnem časopisu Rogaške novice.