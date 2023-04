Praznik nogometa v Slovenski Bistrici – kljub vodstvu z 1:0, na koncu zmagal Maribor

V športnem parku Slovenska Bistrica je danes potekala polfinalna tekma Pokala Pivovarne Union med domačimi nogometaši Kety Emmi & Impol Bistrica in nogometaši Maribora. Slednji so zmagali z 1:3. Ob koncu prvega polčasa so najprej zadeli Bistričani in nato še Mariborčani, vendar sta bila zadetka zaradi prepovedanega položaja razveljavljena. Prvi polčas se je tako končal brez zadetkov. V drugem polčasu pa so bistriški nogometaši zadeli že v 18. sekundi in povedli z 1:0. Jaša Martinčič je na razmočeni zelenici prodrl po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je gol zabil Nino Kukovec. Veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je Marko Tolić za izenačenje zadel v 50. minuti. V 56. minuti so domači zamudili v obrambi in po predložku pred gol je bil na drugi vratnici Žan Vipotnik, ki bi premagal vratarja Primoža Fridriha, a je pred njim žogo nesrečno v lastni gol potisnil rezervist Bistrice Filip Janežič. Končni rezultat 1:3 je v 72. minuti postavil Aljaž Antolin.

Sicer pa je bila današnja tekma pravi praznik nogometa v Slovenski Bistrici, saj si je tekmo ogledalo okrog 2000 gledalcev, ki so domače nogometaše vso tekmo glasno spodbujali. Na začetku tekme so na glavni tribuni pripravili tudi posebno koreografijo. Obe ekipi sta imeli vzpodbudo tudi s strani organiziranih navijačev. Bistričane so vzpodbujali »Attems boysi«, Mariborčane pa »Viole«. Gost na tekmi je bil tudi Aljaž Škorjanec – slovenski plesni prvak v Balroomu in latinsko ameriških plesih ter velika zvezda angleških plesnih TV showov, ki si je tekmo ogledal v družbi očeta. Pred začetkom tekme mu je predsednik domačega nogometnega kluba dr. Vito Martinčič izročil dres s številko 10. (D.G.)